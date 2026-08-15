Haberler

Lee'den Kuzey Kore'ye müzakere çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile gerilimi sona erdirmek ve nükleer programın ilerlemesini durdurmak için müzakerelere başlamak istediğini açıkladı. Kurtuluş yıl dönümü konuşmasında, doğrudan görüşmelerle savaşı bitirme ve ateşkesi barış rejimiyle değiştirme çağrısı yaptı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile gerilimi sona erdirmek ve Pyongyang yönetiminin nükleer programının ilerlemesini durdurmanın pratik yollarını görüşmek üzere müzakerelere başlamak istediğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Lee, Güney Kore'nin 1910 ile 1945 yılları arasındaki Japonya'nın sömürge yönetiminden kurtuluşunun 81. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde konuşma yaptı.

Lee, "Birbirimizi tehdit etme niyetlerimizi bir kenara bırakalım ve doğrudan ilgili taraflar olarak uzun süredir devam eden savaşı sona erdirmek için görüşmelere başlayalım. Bu süreçte, Kuzey'in nükleer yeteneklerinin gelişimini durdurmanın etkili yollarını da tartışabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gerilimi sona erdirmek ve "istikrarsız ateşkes sistemini" bir barış rejimiyle değiştirmek için çabalayacağını söyleyen Lee, yarımadadaki barışın, Kuzeydoğu Asya'da istikrar ve işbirliğini geliştirmeye ve nükleer silahsız bir dünyaya katkıda bulunmaya yardımcı olabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da neler oluyor? Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı

Dursun başkanın korktuğu başına geldi!
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi

Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...
Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı

Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü

Ünlü ismin dünyası Kazakistan'da söndü!
Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar