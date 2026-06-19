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Güney Kore Devlet Başkanı: Kuzey Kore ile Aramızdaki Tüm İletişim Kanalları Kesildi

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile acil durum hatları dahil tüm iletişim kanallarının kesildiğini açıkladı. Lee, küçük çaplı çatışmaların sürdüğünü ve düşmanca duyguların güçlü olduğunu belirtti.

SEUL, 19 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile aralarındaki tüm iletişim kanallarının kesildiğini söyledi.

Lee cuma günü Devlet Başkanlığı Ofisi'nde düzenlenen brifingde, G7 Zirvesi'nin sonuçları ve kendisinin Avrupa'daki bazı ülkelere gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore ile aralarındaki acil durum hatları da dahil olmak üzere tüm iletişim kanallarının kesildiğini belirten Lee, "Hala zaman zaman küçük çaplı çatışmalar yaşanıyor. Durum pek de iç açıcı değil" dedi.

Güney Kore hükümetinin Kuzey Kore'ye yönelik uzlaşmacı politikasına rağmen düşmanca duyguların güçlü şekilde varlığını sürdürdüğünü, eleştirel ve cepheleşmeyi körükleyen söylemlerin yaygın olduğunu belirten Lee, bu durumun uzun süre daha devam etmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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