Güney Kore, Kuzey Kore'nin Füze Denemelerini Kınadı

Güncelleme:
Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne fırlattığı kısa menzilli balistik füzeleri kınadı ve gerilimi artıran eylemlerin son bulması çağrısında bulundu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne kısa menzilli balistik füze fırlatmasını kınayarak, bölgede gerilimi tırmandıran eylemlerin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesini güçlü biçimde kınıyoruz ve Güney Kore-ABD ortak tatbikatları ile güvenlik konferanslarını hedef alan açıklamalardan derin endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca Pyongyang'ın iki ülke arasındaki gerilimi artıran eylemlerine derhal son vermesi istendi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Kuzey Pyongan eyaletindeki Taegwan bölgesinden Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtilmişti.

Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang-chol, Güney Kore ile ABD arasında düzenlenen yıllık güvenlik görüşmelerini "müttefiklerin düşmanca niyetlerinin göstergesi" olarak nitelendirmişti.

