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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne bir dizi balistik füze fırlattığını duyurdu

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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne bir dizi kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne bir dizi kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığınca yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönüne doğru bir dizi kısa menzilli füze fırlattığı, füzelerin denize düşmeden önce yaklaşık 250 kilometre mesafe katettiği aktarıldı.

Güney Kore ve ABD istihbarat yetkililerinin fırlatmaya ilişkin hareketliliği izlediği ve elde edilen bilginin Japonya ile paylaşıldığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Ordumuz, Güney Kore-ABD arasındaki sağlam savunma duruşu kapsamında Kuzey Kore'nin çeşitli hareketlerini yakından takip etmekte ve her türlü provokasyona karşılık verebilecek hazırlığı sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

Kuzey Kore, 6, 12 ve 20 Ağustos'ta da füze denemeleri yapmıştı.

Kuzey Kore Savunma Bakanı Kim Song-gi 8 Eylül'de, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın 5 gün sürecek "Freedom Edge" adlı ortak askeri tatbikatına tepki göstererek, "düşmanların hamlelerine" karşılık verilebileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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