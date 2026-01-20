Haberler

Güney Kore, Kuzey Kore Hava Sahasına Sızan Sivil İha'ları Soruşturacak

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore hava sahasını ihlal eden sivil insansız hava araçlarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma talimatı verdi. İHA'ların yasadışı sızma eylemleri ve sivil katkısının ciddi güvenlik ihlali oluşturduğuna dikkat çekti.

SEUL, 20 Ocak (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore hava sahasını ihlal eden sivil insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Lee, talimatı verdiği salı günkü kabine toplantısında, İHA'ların yasadışı amaçlarla Kuzey Kore'ye sızmasının da sivillerin Kuzey Kore topraklarına İHA göndermesinin de ciddi bir güvenlik ihlali olduğunu belirterek bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Elde edilen verilere göre sivillerin tek taraflı olarak Kuzey Kore'ye İHA sızdırdığının tespit edildiğini kaydeden Lee, bunun savaş başlatmaya eşdeğer bir eylem olarak nitelendirilebileceğini vurguladı. Lee, konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütülmesi ve sorumlulara ağır cezalar verilmesi talimatı verdi.

