Güney Kore, Kuzey Kore Gemisine Uyarı Ateşi Açtı
Güney Kore ordusu, tartışmalı batı deniz sınırını geçen Kuzey Kore ticaret gemisini uzaklaştırmak için uyarı ateşi açtığını duyurdu. Geminin geri çekilmesi sağlandı.
Güney Kore ordusu, tartışmalı batı deniz sınırını kısa süreliğine geçen Kuzey Kore ticaret gemisini uzaklaştırmak için uyarı ateşi açtığını duyurdu.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore ticaret gemisinin, Baengnyeong adası yakınlarındaki Kuzey Sınır Hattı'nı sabah 05.00 civarında geçtiği belirtildi.
Bunun üzerine Güney Kore ordusunun sesli uyarı verdiği ve uyarı ateşi açtığı bildirilen açıklamada, akabinde Kuzey Kore ticaret gemisinin geri çekildiği aktarıldı.
Açıklamada, Kuzey Kore güçlerinin uyarı ateşine karşılık verip vermediğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel