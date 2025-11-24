Haberler

Güney Kore: Kuzey ile görüşmelerin yolunu açmak amacıyla ABD ile askeri tatbikatlar azaltılabilir

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile görüşmelerin sağlanması için ABD ile yapılan tatbikatların azaltılabileceğini veya ertelenebileceğini söyledi.

Yonhap ajansının haberine göre, Johannesburg'tan Ankara'ya gittiği sırada uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Devlet Başkanı Lee, Kore Yarımadası'ndaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Güney ve Kuzey Kore ilişkilerinin son derece düşmanca ve çatışmacı bir hal aldığına ve Kuzey Kore'nin aşırı eylemlerde bulunduğuna işaret eden Lee, her an kazara çatışmaların yaşanabileceği tehlikeli bir durumun içinde bulunabileceklerini vurguladı.

Lee, iki Kore'yi birbirine bağlayan Askeri Sınır Çizgisi (MDL) konusunu netleştirmek üzere Kuzey Kore'ye yaptıkları "askeri görüşme" çağrısına dikkati çekerek, sınır hattıyla ilgili görüş ayrılıkları nedeniyle sınırda uyarı ateşleri açıldığını ve bunun riski artırdığını ifade etti.

Güney Kore'nin Pyongyang'ı müzakere masasına oturtmak için ABD ile yaptığı ortak askeri tatbikatları azaltmayı düşünüp düşünmediği yönündeki soruya Lee, "İki ülke arasında sağlam şekilde istikrarlı bir barış rejimi kurulursa, tatbikatların yapılmaması arzu edilir." yanıtını verdi.

Lee, koşullara bağlı barışın sağlanması durumunda veya bunun inşasına yardımcı bir araç olarak tatbikatların azaltılabileceğinin veya ertelenebileceğinin altını çizdi.

Çin ile ilişkiler konusunda da açıklamalarda bulunan Lee, diplomasi politikalarının temel ilkesinin Çin ile ilişkilerini istikrarlı şekilde yönetmek, aynı zamanda Güney Kore ve ABD ittifakını sürdürmek olduğunu belirtti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan hakkındaki son açıklamaları nedeniyle Pekin ile Tokyo arasında çıkan diplomatik gerginliğe değinen Lee, ulusal çıkarlar doğrultusunda "soğukkanlı bir yaklaşım geliştirilmesi" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Güney Kore'nin enerji kapasitesine dikkati çekecek

Lee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde de Türkiye'de kurulacak nükleer santral projesi için devlet şirketi KEPCO'nun teklifini desteklemek amacıyla Güney Kore'nin ileri nükleer enerji kapasitesine dikkati çekeceğini söyledi.

KEPCO, 2023'te Sinop'taki nükleer santralini inşa etme projesine ön teklif sunmuştu.

Güney Kore'de mahkumlar

Ülkede yayın yapan JoongAng Daily gazetesinin haberine göre, Lee, "Kuzey Kore yanlısı görüşlerinden vazgeçmeyen, Kuzeyli asker veya casus geçmişi olan mahkumlara" ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Lee, bu kişilerin ana vatanlarına geri dönmek istediğini ve bunu engellemek için nedenleri olmadığını söyledi.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel
