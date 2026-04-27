Haberler

Güney Kore, Kore Yarımadası'nda barış içinde bir arada yaşama politikasını sürdürecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kore Yarımadası'nda barış içinde bir arada yaşamaya yönelik politikalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ve Kuzey Kore'nin buna karşılık vereceğini umduklarını belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore ile Kuzey Kore arasında sınırdaki askeri gerilimi düşürmeye yönelik Panmunjom Deklarasyonu'nun kabulünün 8. yıl dönümüne ilişkin olarak Seul'deki Ulusal Meclis'te anma töreni düzenlendi.

Törende, Lee'nin, Seul-Pyongyang ilişkilerini değerlendirdiği mesajı okundu.

Hükümetin, Kore Yarımadası'nda barış içinde bir arada yaşama politikasını kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Lee, güveni yeniden tesis etmeye ve barışı sağlamaya yönelik ilk adımları atacaklarını ifade etti.

Lee, Kuzey Kore'nin, Seul yönetiminin samimiyetine güvenip buna karşılık vereceğini umduklarını belirterek, Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı uluslararası belirsizliğin ve endişelerin, Kore Yarımadası'na sıçramaması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca Lee, Kuzey'in sistemine saygı duyduklarını, ilhak yoluyla birleşmeyeceklerini ve her türlü düşmanca eylemden kaçınacaklarını açıkça dile getirdiklerini aktardı.

Güney Kore ve Kuzey Kore, 2018'de imzalanan Panmunjom Deklarasyonu (Koreler arası anlaşma) ile sınırdaki askeri gerilimi düşürmeye yönelik tedbirleri karşılıklı kabul etmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

