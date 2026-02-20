Güney Kore'den tartışmalı adacıklarda hak iddia eden Japonya'ya "şiddetle protesto"

Güney Kore'nin, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" üzerinde hak iddiasını gündeme getirmesini "şiddetle protesto ettiği" bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japon Bakan Motegi'nin hak iddialarının "şiddetle protesto edildiği" ve "bu ifadelerin geri çekilmesinin" istendiği belirtildi.

Açıklamada, "Dokdo, tarihsel, coğrafi ve uluslararası hukuka göre açıkça kendi topraklarımız. Japonya, 'haksız iddiasını' tekrarlamanın geleceğe yönelik Güney Kore-Japonya ilişkileri kurma çabalarına yardımcı olmadığını anlamalı." ifadesi kullanıldı.

Bakan Motegi, Japonya'daki Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada adacıklardan Japonca ismiyle "Takeşima" olarak söz etmiş ve Japon topraklarının parçası olduğunu savunmuştu.

İki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu olan bölgeyi Güney Kore "Dokdo", Japonlar ise "Takeşima" olarak adlandırıyor.

Güney Kore'nin fiilen kontrolü altında bulunan bu küçük toprak parçalarının toplam yüz ölçümü yaklaşık 0,2 kilometrekare.