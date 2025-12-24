Güney Kore tartışmalı adalar çevresinde askeri tatbikat düzenledi

Güney Kore'nin, Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" yakınlarında askeri tatbikat yaptığı belirtildi.

Yonhap'ın ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Güney Kore ordusu, Japonya ile tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" yakınlarında tatbikat yaptı.

Kaynaklar, her yıl yapılan askeri tatbikatın "toprakların, halkın ve mülkün korunması görevini yerine getirmek amacıyla" düzenlendiğini savunarak bu tatbikatın öncekilerle benzer ölçekte olduğunu ifade etti.

Güney Kore, temmuzda da "Dokdo/Takeşima Adaları" civarında tatbikat düzenlemiş Japonya bunu protesto etmişti.

Tartışmalı adalar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.