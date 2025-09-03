Güney Kore, İsrail'in Batı Şeria İlhak Planından Endişeli

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'yı ilhak etme planından endişe duyduklarını, bunun "uluslararası toplum tarafından uzun süredir desteklenen iki devletli çözümü baltaladığını" belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Cho ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Görüşmede Tel Aviv yönetiminin Filistin toprağı olan Batı Şeria'yı ilhak etme planından dolayı duyduğu endişeyi dile getiren Cho, "bunun uluslararası toplum tarafından uzun süredir desteklenen iki devletli çözümü baltaladığını" vurguladı.

İlgili taraflara bölgedeki çatışmalarda gerginliği azaltma çağrısında bulunan Cho, İsrail'in saldırıları ve ablukası sonucu insani kriz yaşanan Gazze'deki durumdan ötürü endişelerini paylaştı.

Görüşmede İsrail-Güney Kore ilişkilerini de ele alan ikili, ileri teknolojiler gibi alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğini daha da derinleştirme çabalarını sürdürme umutlarını dile getirdi.