Güney Kore ile Kanada, 11 günlük ortak yüksek teknolojili tatbikat düzenliyor

Güney Kore ile Kanada, askeri bağları güçlendirme çabaları kapsamında 11 günlük ortak yüksek teknolojili tatbikat gerçekleştiriyor.

Yonhap ajansının Güney Kore ordu yetkililerine dayandırdığı haberine göre, başkent Seul'ün yaklaşık 125 kilometre kuzeydoğusundaki dağlık Inje bölgesindeki "Kore Muharebe Eğitim Merkezi"nde düzenlenen tatbikat, 30 Nisan'a kadar sürecek.

İki ülke arasındaki ilk ortak yüksek teknolojili tatbikatla ikili askeri bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tatbikata Güney Kore 7. Piyade Tümeni'nden askerlerin yanı sıra 44 Kanadalı asker katılıyor.

Öte yandan, Güney Kore'ye ait bir denizaltı da bu ayın başlarında, haziranda yapılması planlanan ortak tatbikat için Kanada'ya doğru yola çıktı.