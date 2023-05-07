Güney Kore ile ABD siber güvenlik konusunda görüşmeler yapacak

Güney Kore ile ABD'nin siber güvenlik konusunda çalışma düzeyinde görüşmeler yapacağı açıklandı.

Güney Kore ile ABD'nin siber güvenlik konusunda çalışma düzeyinde görüşmeler yapacağı açıklandı.

Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Savunma Bakanlığının açıklamasında, genel müdür seviyesindeki temsilcilerin katılacağı, 8 oturumdan oluşan Siber İşbirliği Çalışma Grubu (CCWG) görüşmelerinin yarın ve 9 Mayıs'ta Seul'de yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, iki ülkenin görüşmeler sırasında siber güvenlik politikaları, siber tehditler ve siber güvenlik eğitimini güçlendirme gibi konuları ele alacağı belirtildi.

Siber İşbirliği Çalışma Grubu, Güney Kore ile ABD'nin siber güvenlik konusunu görüşebilmesi amacıyla 2014'te kurulmuştu.