Güney Kore Eski Başbakanı Lee Hae-chan, Vietnam Ziyareti Sırasında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Vietnam'da düzenlenen bir toplantı sırasında rahatsızlanan Güney Kore eski Başbakanı Lee Hae-chan, hastanede hayatını kaybetti.

SEUL, 26 Ocak (Xinhua) -- Vietnam ziyareti sırasında rahatsızlanan Güney Kore eski Başbakanı Lee Hae-chan kaldırıldığı hastanede pazar günü hayatını kaybetti. Lee, Barışçıl Birleşme Danışma Konseyi üst düzey başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre konseyin 23 Ocak'ta Ho Chi Minh kentinde düzenlenen Asya-Pasifik bölge komitesi toplantısı sırasında fenalaşan Lee derhal hastaneye kaldırıldı.Akut miyokard enfarktüs teşhisinin ardından kendisine stent takılan Lee, tüm çabalara rağmen yerel saatle 14.48'de hayatını kaybetti.Güney Kore demokrasi hareketinin tecrübeli isimlerinden olan Lee, yedi dönem milletvekilliği görevi yürüttü. Lee, Devlet Başkanı Roh Moo-hyun'un görevde olduğu 2004-2006 yılları arasında başbakanlık yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
