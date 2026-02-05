Güney Kore'nin ABD'ye askerden arındırılmış bölgede ortak kontrol teklifi yaptığı iddiası

Güney Kore Savunma Bakanlığının ABD'ye, iki Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) güney yarısındaki bazı kısımlarının ortaklaşa yönetilmesini teklif ettiği öne sürüldü.

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansına konuşan ve adını vermeyen bir kişi, Kore Savaşı'nın sonundan bu yana iki Kore arasında tampon bölge görevi gören DMZ'ye ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre, Güney Kore Savunma Bakanlığının ABD'ye, DMZ'nin güney yarısındaki bazı kısımlarının ortaklaşa yönetilmesini teklif ettiği öne sürüldü.

Söz konusu bölge şu anda ABD liderliğindeki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) tarafından idare edilirken, Güney Kore'nin bu konuyu ikili savunma görüşmelerine taşıyacağı da iddia edildi.

Yaklaşık 250 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğindeki DMZ, Kore Savaşı'nın sonundan bu yana iki Kore arasında tampon bölge görevi görüyor.

Güney Kore'de DMZ gündemi

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Güney Koreli hükümet yetkilisinin bölgeye girişine izin verilmediğini söyleyerek DMZ'ye erişim için yasa tasarısı gerektiğini savunmuştu.

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC), Güney Koreli hükümet yetkilisinin, DMZ'ye girişinin engellenmesinin ardından 1953'te imzalanan ateşkes anlaşmasının "bağlayıcı çerçeve" sunmaya devam ettiği hatırlatması yapmıştı.

UNC, Seul hükümetinin, iki Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) askeri olmayan erişim kontrolü talep eden tasarıya karşı çıkmıştı.