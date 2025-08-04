Güney Kore Dışişleri Bakanı, ABD Askeri Varlığı ile İlgili İddiaları Yalanladı

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Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Donald Trump yönetiminin ABD askerlerinin Güney Kore'deki varlığını azaltacağı yönündeki iddiaları 'varsayımsal' olarak nitelendirerek, askerlerin mevcudiyetinin ve rollerinin değişmeyeceğini açıkladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Donald Trump yönetiminin Güney Kore'deki ABD askeri varlığını azaltacağı yönündeki iddiaların "varsayımsal" olduğunu belirterek, Washington yönetiminin Güney Kore'de konuşlu askerlerinin varlığı ve rolünde herhangi bir değişiklik olmayacağını kaydetti.

Cho, Washington Post gazetesine, ABD'nin Güney Kore'deki 28 bin 500 kişilik askeri varlığını azaltacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu iddiaların "varsayımsal" olduğunu vurgulayan Cho, "ABD ile görüşüyoruz ancak Güney Kore'deki ABD güçleri konusunda herhangi bir endişe yok. ABD güçlerinin bu şekilde kalacağına ve rollerinin bugünkü gibi devam edeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Cho, geçen hafta ABD'nin başkenti Washington'a yaptığı seyahate işaret ederek, "Bunun olacağını sanmıyorum. Bu sefer birçok senatörle görüştüm ve hepsi bana bunun olmayacağını garanti etti." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise henüz konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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