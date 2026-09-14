Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ikili ilişkileri görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Seul'deki görüşmesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.???????

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.

Lee, Güney Kore ve Özbekistan'ın, 1992'de diplomatik ilişkiler kurmasından bu yana siyaset, ekonomi, sosyal ve kültürel konular gibi alanlarda sağlam işbirliği bağlarına sahip olduğunu kaydetti.

Özbekistan'ın, Seul'ün "özel stratejik ortaklığa" sahip olduğu Orta Asya'daki tek ülke olduğunu belirten Lee, bu ülkeyi Güney Kore'nin "önemli ortağı" olarak nitelendirdi.

Lee, iki ülkenin, derin dostluk ve güven temelinde "özel stratejik ortaklıklarını" daha da geliştirmelerini ve karşılıklı refah ve barışa doğru birlikte ilerlemelerini umduğunu dile getirdi.

Mirziyoyev de Özbekistan'ın, Seul'ün Kore Yarımadası'nda barış ve istikrar inşa etme çabalarını kararlılıkla destekleyeceğini söyledi.

İki ülkenin eşit, karşılıklı faydalı ve dostane ilişkilerini sürdürdüğünü belirten Mirziyoyev, Güney Kore'ye yaptığı ziyaretin, "özel stratejik ortaklıklarına" yeni bir ivme kazandırmak için fırsat olmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA