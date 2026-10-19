Güney Kore Devlet Başkanı Lee, OPCON'un erken tarihte ABD'den devralınmasını istedi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, savaş zamanı operasyonel kontrolün (OPCON) erken bir tarihte ABD'den Seul'e devredilmesi gerektiğini söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Lee, "Bence OPCON'un diğer bir ülkeye verilmesi ve ona güvenilmesi, olduğu gibi bırakılamaz." ifadelerini kullandı.

"OPCON'un erken bir tarihte (Güney Kore'ye) geri verilmesi gerekmektedir." diyen Lee, ülkesinin bunun için yeterli kapasiteye sahip olduğunu ve Güney Kore ile ABD arasındaki ilgili görüşmelerin bu yönde iyi ilerlediğini dile getirdi.

Lee ayrıca, "(Ulusal savunmamızı) kesinlikle kendi başımıza üstlenmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

OPCON'un geri alınması, Seul yönetiminin yayımladığı beş yıllık politika yol haritasında dış ve güvenlik politikasının önemli unsurları arasında yer alıyor.

Operasyonel kontrol, barış zamanında Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, savaş zamanında ise ABD'de oluyor.

Kaynak: AA