Güney Kore'de teknoloji odaklı savunma reformu

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ordunun ileri teknoloji ve gelişmiş ekipmanlarla donatılmış teknoloji odaklı yapıya dönüştürülmesi için savunma reformlarının hızlandırılması talimatını verdi.

Yonhap ajansının haberine göre Lee, üst düzey yetkililerle yaptığı toplantıda, düşük doğum oranları nedeniyle büyük ölçüde personel ve piyade gücüne dayanan askeri yapının sürdürülmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Ordunun, ileri teknoloji ve gelişmiş ekipmanların merkezde olduğu daha teknolojik ve etkin yapıya dönüştürülmesi gerektiğini dile getiren Lee, savunma reformlarının hızlandırılması yönünde talimat verdi.

Öte yandan, askerlik hizmetinin gençler açısından "zaman kaybı" olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Lee, askerlik sürecinin, eğitim ile istihdama katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesini istedi.

Korea Herald gazetesinin dünkü haberinde de Güney Kore ordusunun, ülke nüfusundaki düşüşe bağlı olarak personel sayısının azalması nedeniyle özellikle bakım ve lojistik alanında daha çok yapay zekaya, robotlara ve otonom sistemlere yöneldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA