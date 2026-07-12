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Güney Kore, kaybolan denizcisini arama çalışmalarında Kuzey Kore'den destek istedi

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Güney Kore, Doğu Denizi'nde devriye görevi sırasında kaybolan bir denizcinin aranması için Kuzey Kore'den insani gerekçelerle destek talep etti.

Güney Kore, devriye görevi sırasında kaybolan bir denizcinin arama kurtarma çalışmalarına Kuzey Kore'nin de destek vermesi konusunda talepte bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Doğu Denizi'nde devriye görevi için Güney Kore Donanmasına ait bir gemide bulunan denizci, iki Kore arasında fiili deniz sınırı kabul edilen Kuzey Sınır Hattı (NLL) yakınlarında kayboldu.

Donanma, en son gece nöbetinde görülen denizciyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Ordu, denizcinin kaybolduğunu Kuzey Kore'ye bildirirken, Güney Kore Birleşme Bakanlığı da arama kurtarma çalışmaları konusunda bu ülkeden destek talep etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyine sürüklenmiş olma ihtimali var. Donanmamız şu anda kayıp denizciyi ararken, kayıp denizcinin aranması ve geri getirilmesi konusunda insani gerekçelerle işbirliği rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, denizcinin NLL'nin kuzeyine sürüklendiğinin kesin olmadığı, Kuzey Kore'nin işbirliğinin "önleyici tedbir" olarak istendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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