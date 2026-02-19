Güney Kore'de Aralık 2024'te sıkıyönetime direnen vatandaşlar Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Güney Kore'de Aralık 2024'te sıkıyönetim girişimine karşı koyan vatandaşlar, "bu eylemlerinin sivil huzursuzluk veya baskı olmadan anayasal krizi aşan şiddetsiz direnişin küresel örneği olduğu" belirtilerek, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Ulusal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Prof. Dr. Kim Eui-young ve beraberindeki bazı akademisyenler, Norveç Nobel Komitesi'ne başvuruda bulundu.

Güney Koreli akademisyenler, Aralık 2024'te sıkıyönetim girişimi sırasında vatandaşların eylemlerini, sivil huzursuzluk veya baskı olmadan anayasal krizi aşan şiddetsiz direnişin küresel örneği olarak tanımladılar.

Prof. Dr. Kim, yaptığı açıklamada, "Dünya, demokrasinin küresel olarak gerilediği bir dönemde Güney Kore'nin sadece altı ay içinde bir ayaklanmayı nasıl aştığını ve demokrasiyi nasıl yeniden tesis ettiğini hayretle izledi." ifadesini kullandı.

Akademisyenler, vatandaşları söz konusu eylemlerinden dolayı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini kaydetti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kore vatandaşlarının aday gösterilmesinin mümkün olduğunu belirterek, vatandaşlarının bu eylemleriyle insanlık tarihine "örnek teşkil ettiğini" vurguladı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae Myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.