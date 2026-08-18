ABD-Güney Kore tatbikatı sürerken komutan görüştü

SEUL, 18 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'deki ABD Kuvvetleri Komutanı Xavier Brunson, Güney Kore Savunma Bakanlığı'nda savunma yetkilileriyle bir araya geldi. Salı günkü görüşme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore-ABD ortak askeri tatbikatlarının ölçeğinin küçültülmesi yönündeki talimatının ardından gerçekleşti.

Saha manevraları, bilgisayar simülasyonlu komuta merkezi tatbikatı ve sivil savunma tatbikatlarını içeren Ulji Özgürlük Kalkanı adlı ABD-Güney Kore yaz dönemi ortak askeri tatbikatı devam ediyor. 11 gün sürecek olan tatbikat, 27 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: Xinhua