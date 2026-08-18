ABD-Güney Kore tatbikatı sürerken komutan görüştü
ABD Kuvvetleri Komutanı Brunson, Güney Koreli savunma yetkilileriyle görüştü. Trump'ın tatbikatı küçültme talimatının ardından, 11 günlük Ulji Özgürlük Kalkanı tatbikatı 27 Ağustos'a kadar devam ediyor.
SEUL, 18 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'deki ABD Kuvvetleri Komutanı Xavier Brunson, Güney Kore Savunma Bakanlığı'nda savunma yetkilileriyle bir araya geldi. Salı günkü görüşme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore-ABD ortak askeri tatbikatlarının ölçeğinin küçültülmesi yönündeki talimatının ardından gerçekleşti.
Saha manevraları, bilgisayar simülasyonlu komuta merkezi tatbikatı ve sivil savunma tatbikatlarını içeren Ulji Özgürlük Kalkanı adlı ABD-Güney Kore yaz dönemi ortak askeri tatbikatı devam ediyor. 11 gün sürecek olan tatbikat, 27 Ağustos'ta sona erecek.