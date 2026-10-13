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Güney Kore'de yapay zeka gözlüklü 2 kişi sınavda yakalandı, biri 3 yıl men edildi

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Güney Kore'de üniversiteye giriş sınavında yapay zeka destekli gözlük kullanan 2 kişi yakalandı. Yonsei'de bir öğrenci sınavda gözlüğünü değiştirdiğini itiraf etti; Seul Üniversitesi'ndeki diğer öğrenci salondan çıkarılıp 3 yıl sınav yasağı aldı.

Güney Kore'de 2 kişi, üniversiteye giriş sınavında yapay zeka destekli gözlük kullanırken yakalandı.

Yonhap'ın konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, başkent Seul'ün batısındaki Yonsei Üniversitesinde sınava giren bir öğrenci, sınav öncesi taktığı optik gözlüğü sınav esnasında yapay zeka destekli gözlükle değiştirdi.

Sınav gözetmenlerinin durumu fark etmesi üzerine öğrenci durumu itiraf etti. Üniversite yönetimi, öğrenciye karşı atılacak adımları halen görüşüyor.

Ayrıca Seul Üniversitesinde de bir diğer öğrenci, giriş sınavı esnasında yapay zeka destekli gözlük taktı.

Durumun fark edilmesi üzerine öğrenci sınav salonundan dışarı çıkarıldı ve bu kişinin gelecek 3 yıl boyunca üniversitenin sınavına girmesi yasaklandı.

Kaynak: AA
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