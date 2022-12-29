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Güney Kore'de tünelde yangın: 5 ölü, 37 yaralı

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Güney Kore'nin Gwacheon kentindeki tünelde çıkan yangın sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Yangının, bir otobüs ve kamyonun çarpışması sonucu çıktığı belirtildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyindeki Gwacheon'da bulunan bir tünelde yerel saatle 13.49'da yangın çıktı. Bölgeye polis, ambulans, 4 itfaiye aracı, 219 itfaiye personeli ve helikopter sevk edildi. Alevler hızla yayılırken, bölgeden yoğun duman yükseldi.

OTOBÜS VE KAMYONUN ÇARPIŞMASI NEDEN OLMUŞ

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre feci olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre yangının, bir otobüs ve kamyonun çarpışması sonucu çıktığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, alevler 2 buçuk saat sonra söndürülebildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güney Kore İtfaiye Seul Güncel Haberler

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