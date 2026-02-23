Güney Kore'de 3 gündür mücadele edilen orman yangınlarında 190 hektar alan kül oldu
Güney Gyeongsang eyaletinde 3 gündür süren orman yangınları, 190 hektar alanı etkiledi. Yangına karşı ulusal seferberlik ilan edilirken, 105 itfaiye aracı ve 51 helikopter bölgeye sevk edildi.
Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde ekiplerin müdahalesine rağmen 3 gündür söndürülemeyen orman yangınlarında 190 hektar alan küle döndü.
Yonhap ajansının haberine göre, eyaletin Hamyang bölgesinde 21 Şubat'ta başlayan orman yangınları devam ediyor.
Şu ana kadar 190 hektar alanın zarar gördüğü yangınlara karşı itfaiye ekipleri ve yetkililer, yoğun çaba gösteriyor.
Eğimli arazinin ve şiddetli rüzgarların yangınla mücadele çabalarını zorlaştırdığı bölge için "ulusal seferberlik" ilan edildi.
Alevlerin yerleşim yerlerine yayılmasını önlemek için dün gece saatlerinde bölgeye 105 itfaiye aracı ve 603 personel gönderildi. Ayrıca 51 helikopterin sevk edileceği duyuruldu.
Hamyang'a giden Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, yangınların kontrol altına alınması için tüm kaynakların kullanılması gerektiğini belirtti.