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Güney Kore'de Orman Yangınına Müdahale Eden Helikopter Düştü: Pilot Hayatını Kaybetti

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Güney Kore'nin güneydoğusundaki orman yangınlarına müdahale eden bir helikopterin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Olayın nedeni üzerine soruşturma başlatıldı.

SEUL, 26 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'nin güneydoğu bölgesinde can kaybına yol açan orman yangınlarına müdahale ederken düşen yangın söndürme helikopterinin pilotu hayatını kaybetti.

Ülkenin Yonhap Haber Ajansı, yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterin çarşamba günü başkent Seul'ün yaklaşık 180 kilometre güneydoğusundaki Uiseong'da bir tepeye düştüğünü bildirdi.

Helikopterin pilotu ölü olarak bulundu. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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