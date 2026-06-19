Güney Kore'de eski Savunma Bakanı askeri sırları sızdırmaktan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Güney Kore'de eski Savunma Bakanı Kim Yong-Hyun, askeri sırları sızdırdığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kim'in eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanına yol açan gizli bilgileri sızdırdığına hükmetti.
Güney Kore'de eski Savunma Bakanı Kim Yong-Hyun, gizli askeri bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası aldı.
Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Kim hakkındaki "askeri sırları açık etme" suçlamasıyla açılan davada kararını açıkladı.
Mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetimine yol açan gizli askeri bilgileri sızdırmakla itham edilen Kim'i, 3 yıl hapse mahkum etti.
Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci
Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol???????, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı etkinliklere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.
Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.