Haberler

Güney Kore'de eski Adalet Bakanı'na, "sıkıyönetim girişimine karıştığı" gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'de eski Adalet Bakanı Park Sung-jae, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişimine karıştığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'de eski Adalet Bakanı Park Sung-jae'ye, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişimine karıştığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası verildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, eski Adalet Bakanı Park'ın 2024'teki sıkıyönetim girişimine dahil olduğu iddiasıyla yürütülen davada kararını açıkladı.

Mahkeme, sıkıyönetim girişimine karıştığı gerekçesiyle Park'a 25 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme kararında, "Sanık, ayaklanmanın başarılı olabileceği düşüncesiyle, Anayasa'yı koruma görevine nihayetinde sırtını döndü ve (ayaklanmaya) buna katılmayı tercih etti." ifadesi kullanıldı.

Özel Yetkili Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki ekip, Park için "ayaklanmada kilit bir rol oynamak" suçlamasıyla 20 yıllık hapis cezası verilmesini istemişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'deki Türk kadından Milli Takım'a isyan: Bir tebessümü bile çok gördüler

ABD'de yaşayan Türk kadın Milli Takım'dan gördüğü muameleye isyan etti
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Fransa'da termometreler patladı! 845 okul kapatıldı

Ülkede termometreler patladı! Yüzlerce okulun kapısına kilit vuruldu
Erzurum'da otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı

Kulisler yangın yeri! İşte Özel'in kuracağı yeni partinin adı
Barış görüşmeleri sürerken Lübnan'da enkazdan cesetler çıkarıldı

Dünya barışı konuşurken enkazdan ceset üstüne ceset çıkarıldı
Güney Kıbrıs'ta kaçırılan üniversite öğrencisi ölü bulundu

Baba "Lütfen bir şey yapmayın" dedi, kaçırılan genç ölü olarak bulundu