Güney Kore'de eski Adalet Bakanı'na, "sıkıyönetim girişimine karıştığı" gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası

Güney Kore'de eski Adalet Bakanı Park Sung-jae'ye, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişimine karıştığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası verildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, eski Adalet Bakanı Park'ın 2024'teki sıkıyönetim girişimine dahil olduğu iddiasıyla yürütülen davada kararını açıkladı.

Mahkeme, sıkıyönetim girişimine karıştığı gerekçesiyle Park'a 25 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme kararında, "Sanık, ayaklanmanın başarılı olabileceği düşüncesiyle, Anayasa'yı koruma görevine nihayetinde sırtını döndü ve (ayaklanmaya) buna katılmayı tercih etti." ifadesi kullanıldı.

Özel Yetkili Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki ekip, Park için "ayaklanmada kilit bir rol oynamak" suçlamasıyla 20 yıllık hapis cezası verilmesini istemişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.