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Güney Kore'de cep telefonu kazalarına karşı zemine de trafik ışıkları yerleştirildi

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Güney Kore'nin Seul kentinde cep telefonuna dalıp dikkatsizce yolun karşısına geçmeye çalışan dalgın insanların kaza geçirmesini önlemek amacıyla, yaya geçitlerinin zeminine de trafik ışıkları yerleştirildi.

Güney Kore'nin Seul kentinde cep telefonuna dalıp dikkatsizce yolun karşısına geçmeye çalışan dalgın insanların kaza geçirmesini önlemek amacıyla, yaya geçitlerinin zeminine de trafik ışıkları yerleştirildi. Bu uygulama sayesinde yayalar, bir yandan cep telefonuna bakıp bir yandan da güvenli şekilde yolun karşısına geçebiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Güney Kore Seul Güncel Haberler

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