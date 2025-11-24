Güney Kore'de ABD'ye Ait İHA Sarı Deniz'e Düştü
Güney Kore'de konuşlu ABD'ye ait 'MQ-9 Reaper' tipi insansız hava aracı, rutin görev sırasında kaza geçirerek Sarı Deniz'e düştü. Olayda yaralanan olmadı ve kamu malına zarar gelmedi.
Güney Kore'de konuşlu ABD'ye ait "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava aracının (İHA) rutin görev esnasında Sarı Deniz'e düştüğü bildirildi.
Güney Kore'de yayın yapan JoongAng Daily gazetesine göre, ABD'ye ait "MQ-9 Reaper" tipi İHA, ülkenin batısındaki Gunsan kentinde yer alan Kunsan Hava Üssü'nden rutin görev için havalandı.
Görev sırasında kaza geçiren İHA, Gunsan açıklarında Sarı Deniz'e düştü.
ABD Kore Kuvvetlerinden bir sözcü, olayda kimsenin yaralanmadığını ve kamu malına zarar gelmediğini belirtti.
Sözcü, kazaya ilişkin soruşturmanın başladığını kaydetti.
Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel