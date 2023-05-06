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Güney Kore'de ABD'nin F-16 savaş uçağı düştü

Güney Kore'de ABD'nin F-16 savaş uçağı düştü

Güncel Haberler

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de düştü.

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de düştü.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, ABD'nin F-16 savaş uçağı, yerel saatle 09.45'te başkent Seul'ün yaklaşık 60 kilometre güneyinde yer alan Pyeongtaek kentindeki Osan Hava Üssü yakınlarında düştü.

Düşmenin etkisiyle alev alan uçağa itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, kazada herhangi bir sivil yapının zarar görmediğini bildirdi.

Pilotun fırlatma koltuğuyla uçaktan atlaması ve bölgede yerleşim alanı bulunmaması nedeniyle kazada can kaybı olmadı.

Kaynak: AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Güney Kore Seul Güncel Haberler

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