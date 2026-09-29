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Güney Kore'de 2 eski Çin askeri hakkında askeri bilgi sızdırma iddianamesi hazırlandı

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Güney Kore'de Çin ordusunda görev yapmış 2 eski asker, Güney Kore ve ABD'den askeri bilgi sızdırmakla suçlandı. Suwon Başsavcılığının iddianamesine göre, bir şüpheli 13,9 terabaytlık veriyi Çin'e kaçırmakla, diğeri ortak tatbikat verilerini 12 kez çalmakla itham edildi.

Güney Kore'de daha önce Çin ordusunda görev yapan 2 eski asker, Güney Kore ve ABD ordularından "askeri bilgileri sızdırmak" ile suçlandı.

Yonhap'ın Suwon Bölge Başsavcılığına dayandırdığı haberine göre, Çinli 2 eski askere hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, sanıklardan biri Mart 2024-Ağustos 2026 döneminde 13 kez Güney Kore ve ABD hava üslerinden konuşmaları sızdırmakla suçlandı.

Şu anda 60'lı yaşlarında olan ve Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) bir sinyal istihbarat biriminde yaklaşık 40 yıl görev yapmış olan şüpheli, 13,9 terabaytlık dinleme verisini toplayıp Çin'e kaçırmakla itham ediliyor.

PLA'nın özel kuvvetler biriminde görev alan 45 yaşındaki diğer şüpheli ise Güney Kore-ABD ortak askeri tatbikat verilerini ve komuta bilgilerini 12 kez çalmakla suçlanıyor.

Ayrıca bu şüpheli, cep telefonunu kullanarak Pyeongtaek'teki Camp Humphreys üssü içindeki silah hareketlerini fotoğraflamakla da yargılanacak.

Kaynak: AA
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