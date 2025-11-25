Haberler

Güney Kore Cumhurbaşkanı Eşinden Emine Erdoğan'ın Himayesinde 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı' İmzaladı

Güney Kore Cumhurbaşkanı Eşinden Emine Erdoğan'ın Himayesinde 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı' İmzaladı
Güncelleme:
GÜNEY Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'nun eşi Kim Hea Kyung, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

GÜNEY Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'nun eşi Kim Hea Kyung, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın eşi Kim Hea Kyung'a teşekkür etti. Erdoğan paylaşımda "Güney Kore Devlet Başkanı'nın değerli eşi Kim Hea Kyung Hanımefendi'ye Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunan duyarlı tutumları için teşekkür ediyorum. Ortak çevresel hedeflerimizin, ülkelerimiz arasında daha güçlü bir iş birliği zemini oluşturmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

