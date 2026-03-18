Güney Kore'de BTS Konseri İçin Terör Uyarı Seviyesi Artırıldı

Güney Kore hükümeti, zorunlu askerlik görevlerini tamamlamalarının ardından grup aktivitelerine geri dönen müzik grubu BTS'in konseri öncesi güvenlik tedbirleri kapsamında başkent Seul'de terör uyarı seviyesini bir kademe artıracak.

Yonhap'ın haberine göre, Hükümet Politika Koordinasyon Ofisinden, BTS'in 21 Mart'ta Seul'deki Gwanghwamun Meydanı'nda vereceği konser öncesi güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başbakan Kim Min-seok'un "mevcut küresel güvenlik şartlarında terör tehditlerinin göz ardı edilemeyeceği" gerekçesiyle uygun tedbirlerin alınması talimatı sonrası ülkedeki terör uyarı seviyesinin bir kademe yükseltileceği bildirildi.

Buna göre başkentin bazı bölgelerinde terör uyarısı, ikinci en düşük seviye olan "dikkat" kategorisine çıkarılacak.

Güney Kore basınında, konser nedeniyle bölgede yaklaşık 260 bin kişinin toplanmasının beklendiği belirtiliyor.

En son 2022'de albüm çıkaran ve zorunlu askerlik görevini yerine getirmek amacıyla grup aktivitelerine ara veren 7 BTS üyesi, 2024-2025 döneminde terhis olmuştu.

Güney Kore'de herhangi bir fiziksel sorunu bulunmayan erkekler, en az 18 ay zorunlu askerlik yapıyor.