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Güney Kore, Kuzey'e uygulanan BMGK yaptırımlarını ihlal ettiğinden şüphelenilen kargo gemisine el koydu

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Güney Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle bir kargo gemisine mart ayında el koydu. Gemi, Pyeongtaek limanına götürülürken, soruşturma sonucu ihlaller doğrulandı. BMGK, 2006'dan beri Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle yaptırım uyguluyor.

Güney Kore'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal ettiğinden şüphelenilen kargo gemisine el koyduğu bildirildi.

Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore'ye karşı BMGK yaptırım kararlarını ihlal eden faaliyetlere karıştığına dair istihbarat üzerine bir kargo gemisi hakkında soruşturma yürütüldü.

Soruşturma sonucunda "ihlaller doğrulandı ve gemi BMGK kararları uyarınca" mart ayında ele geçirildi.

Gemi, Seul'ün yaklaşık 60 kilometre güneyindeki Pyeongtaek kentindeki limana götürüldü.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor. Aynı yıl, Birleşmiş Milletlerde söz konusu yaptırımların uygulanmasını denetlemek için BM Kuzey Kore Yaptırım Komitesi kurulmuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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