Güney Kore, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını Devraldı

Güney Kore Maslahatgüzarı Sangjin Kim, BM Güvenlik Konseyi başkanlığı döneminde Filistin'de iki devletli çözümü desteklediklerini vurguladı. Ayrıca, Güney Kore'nin yapay zekanın rolü üzerine üst düzey bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin eylül ayı dönem başkanlığını devralan Güney Kore Maslahatgüzarı Sangjin Kim, Filistin'de iki devletli çözümü desteklediklerini ve bunun barışa giden tek geçerli yol olduğunu söyledi.

Kim, BM binasında düzenlediği basın toplantısında ülkesinin başkanlığı döneminde Güvenlik Konseyinde izleyecekleri programla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda Filistin'de iki devletli çözüm planına ilişkin soru üzerine Kim, "Bu çözümü destekliyoruz ve bunun uluslararası toplum, Güvenlik Konseyi ve BM üyelerinin izleyeceği tek uygulanabilir yol olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kim, birçok Avrupa ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını ilan etmeye başladıklarının farkında olduklarını ve bu durumu değerlendirmeye aldıklarını söyledi.

Yapay zekanın rolü konusunda üst düzey katılımlı etkinlik yapılacak

Suriye'yle ilgili soru üzerine Kim, "ülkede yaşanan bazı endişe verici durumlara rağmen gidişatın genel açıdan doğru yolda olduğuna yönelik umut havasının bulunduğu" şeklinde yanıtladı.

Güney Kore'nin "iletişimi kolaylaştırmak, Konseyin etkinliğini artırmak ve Konseyde proaktif, katılımcı ve sonuç odaklı yaklaşım sağlamak için çaba göstereceğini" vurgulayan Kim, 24 Eylül'de uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında yapay zekanın rolü konusunda üst düzey katılımlı etkinlik yapacakları bilgisini paylaştı.

Kim, bu ayki Güvenlik Konseyi programında ayrıca Yemen, İsraillilerin yasa dışı yerleşimleri, Afganistan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi konularla ilgili oturumların da yer alacağını kaydetti.

Güney Kore, eylül ayından sonra BM Güvenlik Konseyinin dönem başkanlığını Rusya'ya devredecek.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
