Güney Kore Başkanı Lee, Trump'tan Kuzey Kore ile Diyalog Bekliyor

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile arabuluculuk yapmasını umut ettiklerini ifade etti. Lee, bölgedeki gerilimlerin azaltılması için barış ve diyalog çağrısı yaptı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kore Yarımadası'nda arabuluculuk rolü üstelenebileceğini ve bu bağlamda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmesini umduğunu söyledi.

Lee, ABD merkezli CNN kanalına verdiği röportajda, Güney Kore'nin dış ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kore Yarımadası'nda gerilimin son yıllarda arttığını belirten Lee, barış ve diyaloğun sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Lee, Trump'ın arabulucu rol oynayabileceğini ve Kim'in bir aya gelmesinin "iyi bir şey" olacağını ifade ederek, "Umarım (Trump ve Kim) diyalog kurabilir." dedi.

Ülkeler arası ilişkilerde kimin dost kimin düşman olduğuna dair keskin sınırlar çizilemeyeceğini belirten Lee, ülkesinin ABD ile ittifakının Çin ile ilişkileri "biraz kırılgan" hale getirdiğini kaydetti.

Kim ve Trump, 2018 ve 2019 yıllarında üç kez bir araya gelmiş, görüşmeler Singapur, Vietnam ve Güney ile Kuzey Kore arasındaki sınır köyü Panmunjom'da yapılmıştı.

Trump, ağustosta Beyaz Saray'da ağırladığı Lee ile görüşmesinde ise Kim ile tekrar görüşmek istediğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
