Güney Kore: Kuzey Kore'ye yönelik izinsiz İHA uçuşlarının yol açtığı askeri gerilimden üzüntü duyuyoruz

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore'ye izinsiz insansız hava aracı (İHA) uçurulmasının gereksiz askeri gerilime yol açtığını ve bu durumdan üzüntü duyduğunu açıkladı. Lee, sivillerin provokatif eylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.

Yonhap'ın haberine göre Lee, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, savcılığın geçen hafta Eylül 2025-Ocak 2026 döneminde Kuzey Kore'ye İHA uçurduğu iddiasıyla üç kişiyi suçladığını hatırlattı.

Lee, bu eylemlerin hükümet tarafından yapılmadığına dikkati çekerek, "Bu sorumsuz davranışların yol açtığı gereksiz askeri gerilim nedeniyle Kuzey Kore tarafına üzüntülerimi ifade ediyorum." dedi.

Sivillerin, Kuzey Kore'yi provoke edebilecek izinsiz ve bireysel eylemlerden kaçınması gerektiğini belirten Lee, bu tür girişimlerin ulusal strateji açısından gerekli görülse bile son derece dikkatli şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore, 10 Ocak'ta Güney Kore'yi kendilerine "en düşmanca tavır sergileyen düşman" olarak nitelendirmiş, Seul yönetimini İHA ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş, 27 Şubat'ta Kuzey Kore'ye İHA uçurmakla suçlanan kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
