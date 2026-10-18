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Güney Kore Başbakanı, Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatmaya çalışacak

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Güney Kore Başbakanı Han Seong-sook, Kuzey Kore ile diyaloğun yeniden başlatılması ve barış için gerekli zemini hazırlamaya çalışacaklarını açıkladı. Han, Seul'deki etkinlikte bölünmenin gerçek olduğunu belirterek barış içinde yaşama çabalarının durdurulamayacağını söyledi.

Güney Kore Başbakanı Han Seong-sook, Kuzey Kore ile diyaloğun yeniden başlatılması ve iki ülkenin barış içinde bir arada yaşaması için çaba göstermeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Başbakan Han, başkent Seul'de katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Han, Güney Kore ile Kuzey Kore arasında diyaloğun yeniden başlatılması ve barış ile ortak refah için görüşmeler yapılması amacıyla gerekli zemini hazırlamaya çalışacaklarını belirtti.

Koreler arasındaki bölünmenin bir gerçeklik olduğunu söyleyen Han, iki ülkenin barış içinde bir arada yaşamasına yönelik çabaların durdurulamayacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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