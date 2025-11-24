Güney Kıbrıs'ta Yağmur Duası İçin 12 Kilometre Yürüyüş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf kentinde bulunan bir köyde yağmur duasına çıkan bölge sakinleri, 12 kilometreden fazla yol kat etti.

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'nin Baf kentine bağlı bir köyün sakinleri, kuraklığın sonra ermesi ve yağmur yağması için dua etti.

Köy halkı, yetkililer ve kuruluş temsilcileri, düzenledikleri dini törenle köyün etrafında tur atarak 12 kilometreden fazla yürüdü.

Çeşitli kiliselerde duran ve buralarda dualar eden topluluk, kuraklığın sona ermesini ve yağmurun yağmasını temenni etti.