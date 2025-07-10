Güney Kıbrıs, AB Finansmanı ile ABD'den Silah Alımı İçin Başvuracak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile silah alımı için ABD'ye başvuracağı bildirildi.

Rum basınında çıkan haberlere göre, GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum Lider Nikos Hristodulidis başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun AB finansman araçları ile erişim sağlanabilen ABD savunma programlarının değerlendirilmesini ele aldığını belirtti.

Toplantıda, GKRY'nin, AB'nin 2030'a kadar savunma sanayisini güçlendirmeyi amaçlayan SAFE girişiminin finansmanı çerçevesinde, Avrupa Yatırım Bankasının sunduğu, savunma yatırımlarıyla ilgili mekanizmanın değerlendirilmesi ve silah alımı için ABD'ye somut taleplerin sunulmasına yönelik kararlar alındığı kaydedildi.

Sözcü Letimbiotis, GKRY'nin caydırıcılık gücünü ve savunma kalkanını güçlendirme ihtiyaçlarına yönelik orta vadeli planlama doğrultusunda kararlar alındığını belirterek, AB finansmanı ile ABD'nin yabancı askeri satışlar ile fazla savunma ürünleri gibi programlardan yararlanılması için teknik bir komite kurulduğunu kaydetti.

ABD'nin, 1987 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik uygulamaya başladığı silah satış kısıtlaması, önce kademeli olarak gevşetilmiş, 2021 yılında ise tamamen kaldırılmıştı.