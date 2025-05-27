Güney Ege Denizi için Fırtına Uyarısı Yapıldı

Güney Ege Denizi için Fırtına Uyarısı Yapıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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