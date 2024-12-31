Güney'de Mahsur Kalan Keçi AFAD ve Gönüllüler Tarafından Kurtarıldı
Denizli'nin Güney ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan bir keçi, AFAD ve gönüllü ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. Yapılan kontrolde keçinin ayağında kırık olduğu tespit edilerek sahibiyle buluşturuldu.
Denizli'nin Güney ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ve gönüllü ekipler kurtardı.
İlçede dağlık alanda bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine bölgeye AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla kayalık alana inerek keçiyi kurtardı.
Yapılan kontrolde ayağında kırık olduğu belirlenen keçi, sahibine teslim edildi.