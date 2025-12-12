Haberler

ABD'nin Güney Carolina Eyaletinde Kızamık Salgını: 250'den Fazla Kişi Karantinaya Alındı

Güney Carolina'da yeni tespit edilen 27 kızamık vakasıyla toplam vaka sayısı 111'e yükseldi. Salgının çoğu, Kuzeybatı bölgesindeki bir kilise ile ilişkili. Aşılanmamış çocukların vakaların büyük kısmını oluşturduğu bildirildi.

NEW YORK, 12 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin Güney Carolina eyaletinde hafta sonu bildirilen kızamık salgınının ardından 250'den fazla kişi karantinaya alındı.

Güney Carolina Halk Sağlığı Kurumu 5-9 Aralık tarihlerinde tespit edilen 27 yeni vakayla birlikte Upstate bölgesindeki toplam vaka sayısının salı günü itibarıyla 111'e yükseldiğini açıkladı.

Kurum, yeni vakaların çoğunun eyaletin kuzeybatısındaki Spartanburg County'de yer alan bir kiliseyle ilişkili olduğunu belirtti.

Epidemiyoloji uzmanı Linda Bell çarşamba günü yaptığı açıklamada, eyaletteki kızamık salgınının, Şükran Günü seyahatleri ve aşılanmamış kişi sayısının fazlalığı nedeniyle "hızlandığını" ifade etti. Bell, "Bu durum, vakaların bu kadar kısa sürede önemli ölçüde arttığını gösteriyor" dedi.

Bildirilen kızamık vakalarının büyük çoğunluğunun aşı olmamış çocuklarda görüldüğü kaydedildi.

Kurum, 111 vakanın 105'inin hiç aşılanmadığını, birinin tam aşılı olduğunu doğruladı. Geri kalan üç vakanın ise kısmen aşılı olduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri bu yılın başından bu yana ülke genelinde toplam 1.912 kızamık vakası kaydedildiğini bildirdi. Vakaların büyük kısmını, aşı olmamış çocuklar ve gençlerin oluşturduğu ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
