Güney Avustralya Eyaleti, Çin ile Artan Ticaret Sonucu İhracat Rekoru Kırdı

KANBERRA, 13 Nisan (Xinhua) -- Güney Avustralya eyaletinin ihracatı, Çin ile ticaretin artmasıyla rekor seviyeye çıktı.

Eyalet yönetiminin Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Güney Avustralya'dan yapılan ihracatın toplam değeri, Şubat ayının sonuna kadar olan 12 aylık dönemde, tarihte ilk defa 17 milyar Avustralya dolarını (11,3 milyar ABD doları) aştı.

Bu sayı, önceki 12 aya göre 3.6 milyar Avustralya doları (2.4 milyar ABD doları) ya da başka bir deyişle yüzde 27 artışı temsil ediyor.

Kaydedilen büyüme çoğunlukla Çin'e yönelik demir cevheri, işlenmiş bakır ve buğday ihracatındaki artış sayesinde oldu.

Eyalet yönetimi yayımladığı basın açıklamasında, "Avustralya-Çin ilişkilerindeki toparlanma ve istikrara" övgüde bulundu.

Eyaletin Ticaret ve Yatırım Bakanı Nick Champion, hükümetin ilişkileri istikrara kavuşturmak için üstlendiği çalışmalar sayesinde "Çin ile büyüyen ticari ilişkilerin" ve elde edilen rekor mahsul hasadının, eyalet ekonomisinde kaydedilen bu "inanılmaz sonuca" ulaşılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Güney Avustralya'da 12.8 milyon tonluk rekor seviyede mahsul hasadı elde edilirken, buğday ihracat değerinde yüzde 65 ve kanola ile mercimek ihracat değerinde ise yüzde 100'den fazla artış kaydedildi.