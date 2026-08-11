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Kolombiya'daki Deprem Sonrası Copa Libertadores Maçları Ertelendi

Kolombiya'daki Deprem Sonrası Copa Libertadores Maçları Ertelendi
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kolombiya'da meydana gelen büyük depremin ardından ülkede oynanması planlanan iki Copa Libertadores maçını erteledi. Deportes Tolima - Independiente del Valle ve Independiente Santa Fe - River Plate arasındaki karşılaşmaların yeni tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

BOGOTA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), pazartesi günü Kolombiya'da meydana gelen büyük depremin ardından ülkede oynanması planlanan iki Copa Libertadores maçının ertelendiğini duyurdu.

Bu hafta oynanması planlanan son 16 turunda Deportes Tolima ile Independiente del Valle, Independiente Santa Fe ile de River Plate karşı karşıya gelecekti.

Konfederasyon yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanlarda tüm Kolombiya'ya ve özellikle de büyük Kolombiya futbol ailesine sevgimizi ve desteğimizi gönderiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, her iki maçın takvimine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde duyurulacağı bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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