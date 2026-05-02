Güney Amerika'da 3 ülkeyi birbirinden ayıran sınır: Parana Nehri

Dünyanın en ikonik sınır noktalarından biri kabul edilen Parana Nehri, Güney Amerika'da Paraguay, Arjantin ve Brezilya arasındaki doğal sınırı oluşturuyor.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen "Üç Sınır Noktası" (Hito de las Fronteras), Arjantin, Brezilya ve Paraguay'ın kesiştiği bölgede bulunuyor.

Dünyada Amazon Nehri'nden sonra en büyük nehirlerden olan Parana Nehri, genellikle güney yönünde akıyor ve yaklaşık 4 bin 880 kilometre uzunluğa sahip.

Güney Amerika'da üç ülkeyi birbirinden ayıran doğal sınır olarak bilinen Parana Nehri, Arjantin'de Puerto Iguazu, Brezilya'da Foz do Iguaçu ve Paraguay'da Ciudad del Este kentlerinin buluştuğu noktada yer alıyor.

Dünyanın en ikonik noktalarından biri kabul edilen Parana Nehri, Paraguay ile hem Arjantin hem de Brezilya arasındaki sınırı oluştururken, Iguazu Nehri ise Arjantin ile Brezilya arasındaki doğal sınırı çiziyor.

Her üç ülkede de nehir kıyısında, kendi bayraklarının renklerine boyanmış birer dikilitaş (obelisk) bulunuyor. Bu noktadan bakıldığında, nehirlerin birleştiği yerde üç ülkeyi tek seferde görmek mümkün.

Söz konusu özel konumu simgeleyen anıtlar arasında en çok Arjantin'in Puerto Iguazu kentindeki yapı ziyaret edilirken, Paraguay'daki anıt ise daha büyük ve dikdörtgen formuyla öne çıkıyor.

Güney Amerika'nın en hareketli geçiş noktalarından biri

Güney Amerika'nın en hareketli ticaret ve geçiş hatlarından biri olarak öne çıkan bölge, yaklaşık 800 bin kişilik nüfusuyla serbest ticaret, turizm ve sınır ötesi hareketliliğin yanı sıra kaçakçılık ve organize suç faaliyetleriyle de sık sık gündeme geliyor.

Iguazu ve Parana nehirlerinin oluşturduğu doğal sınır hattı nedeniyle bölge, "su trifinyosu" (nehirlerin belirlediği üçlü sınır bölgesi) olarak da anılıyor.

Batıya doğru akan Iguazu Nehri, kuzeyde Brezilya ile güneyde Arjantin arasındaki doğal sınırı oluştururken, nehrin bu kesiminde Güney Amerika'nın en önemli turistik bölgelerinden biri olan ünlü Iguazu Şelaleleri yer alıyor.

Bölge ekonomisi büyük ölçüde üç ülke arasındaki sınır ticaretine dayanıyor. Arjantin ile Brezilya, Iguazu Nehri üzerindeki Tancredo Neves Köprüsü ile birbirine bağlanırken, Brezilya ile Paraguay arasındaki ulaşım ise Parana Nehri üzerindeki Dostluk Köprüsü üzerinden sağlanıyor.

Kaçakçılık önlenemiyor

Öte yandan Üç Sınır Noktası, zaman zaman ülkeler arasında gerilimlere de sahne oluyor.

Bölgedeki en önemli sorunlardan biri ise üç ülkenin gümrük denetimlerindeki farklı uygulamaları nedeniyle yeterince önlenemeyen kaçakçılık faaliyetleri olarak öne çıkıyor.

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirirken, çevrede el sanatı ürünlerin satıldığı pazarlar da bulunuyor.

Arjantinli turist rehberi Dani Kumereski, AA muhabirine, Arjantin, Brezilya ve Paraguay'ı birbirinden ayıran Parana Nehri'nin her gün onlarca turist tarafından ziyaret edildiğini belirtti.

Buranın dünyada görülmesi gereken en ikonik yerlerden biri olduğunu vurgulayan Kumereski, "Çünkü kültür çeşitliliğini, düşünce yapısındaki farklılıkları, ekonomik çeşitliliği ve o farklı bakış açılarını görebiliyorsun. Gerçi her ne kadar kardeş gibi olsak da tam olarak öyle değil." ifadelerini kullandı.

Kumereski, Arjantin tarafını yılda ortalama 1 milyon 400 bin turistin ziyaret ettiğini söyleyerek "Brezilya tarafında ise şelaleleri görmek için yılda yaklaşık 9-10 milyon turist geliyor. İnsanlar bölgeye yalnızca şelaleleri ve doğal güzellikleri görmek için değil, vergisiz alışveriş imkanlarından yararlanmak için de geliyor. Burası, dünyanın en büyük ticari bölgelerinden biri olarak geçer." dedi.