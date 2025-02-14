İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama

CHP'li belediyelere terör operasyonunda çok sayıda tutuklama
Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi

Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup

Herkes çağrı yapmasını beklerken, Öcalan Bayık'a mektup gönderdi

Güney Afrika, KDC'deki Saldırılarda Şehit Olan Askerlerini Uğurladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden 14 Güney Afrikalı askerin cenazesi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, askerlerin yasını tutarken, savunmasız halkı korumak için verdikleri mücadeleye dikkat çekti.

CAPE Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) hükümet güçleriyle çatışan isyancı grupların geçen ay Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Barış Misyonu'na düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 14 Güney Afrikalı askerin cenazesi, memleketlerine getirildi.

Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya yakınlarındaki Swartkop Hava Üssü'ne getirilen askerlerin cenazeleri törenle karşılandı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Ulusumuz, KDC'nin doğusundaki savunmasız masum kardeşlerini savunurken hayatlarını kaybeden cesur ruhlu askerlerimizin yasını tutuyor" dedi.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın 1994'te özgürlüğüne kavuşmasından beri, kıtada bir çok misyon faaliyetine katıldığını ve birçok bölgede barışı sağladığını belirterek, ölen askerlerin siyasete malzeme yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Törenin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

SADC Barış Misyonu ve Çatışmalar

KDC'nin doğusunda isyancı 23 Mart Hareketi (M23) ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

BM, Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrolüne alan M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'nın ardından stratejik öneme sahip Kalehe kasabasını ele geçirmişti.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23'ün 23-27 Ocak tarihlerinde SADC Misyonuna saldırılarında 14 Güney Afrikalı ve 3 Malavi asker yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
img

Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası
img

Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler
img

Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

Sahadan çekilen Adana Demirspor'a ağır fatura!
Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu

Cimbom'a Hollanda'da soğuk duş
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef

Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.