Haberler

Güney Afrika ile Almanya, düzenli üst düzey siyasi diyalog mekanizması kuracak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti ile Almanya, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında düzenli üst düzey siyasi diyalog mekanizması kurulması konusunda anlaştı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti ile Almanya, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında düzenli üst düzey siyasi diyalog mekanizması kurulması konusunda anlaştı.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, ülkesine resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ikili görüşme yaptı.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lamola, iki ülke arasında siyasi temasların kurumsal ve düzenli hale getirileceğini belirtti.

Lamola, "Bakanlıklarımız arasında düzenli üst düzey siyasi diyaloğu kurumsallaştırma konusunda anlaştık. Amacımız, bu tür temasların zaman zaman gerçekleştirilen görüşmeler olmaktan çıkıp ortaklığımızın kalıcı bir unsuru haline gelmesini sağlamaktır." dedi.

Almanya'nın Güney Afrika'nın Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı olduğunu ifade eden Lamola, görüşmede ticaret ve yatırımların genişletilmesi, kritik ham maddelerde işbirliği, batarya değer zinciri, adil enerji dönüşümü ve mesleki eğitimin ele alındığını aktardı.

Lamola, Gazze'deki insani durumdan derin endişe duyduklarını Alman mevkidaşına ilettiğini bildirerek, şunları söyledi:

"Ateşkesin tam olarak uygulanması, insani yardımların engelsiz biçimde ulaştırılması ve iki devletli çözüme götürecek güvenilir bir siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: AA
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

Özgür Özel'den dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı: İlk günden beri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

Pakistan’da kontrol noktasına saldırı: 15 ölü

Ülkeyi şoke eden saldırı: Çok sayıda polis ve asker can verdi
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Karadenizlilere kilo uyarısı: Yiyelim ama hareket edelim

Sağlık Bakanı'nın Karadenizlilere çok önemli bir uyarısı var
Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor

Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi

Beklediği haber geldi

Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı! Çok tehlikeli geliyor

35 il için "tehlike" var! Valilikler uyardı, AFAD SMS attı
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım