Güney Afrika, G20 Dönem Başkanlığı Kapsamında Küresel Eşitsizlik Raporu'nu Tanıttı

Güncelleme:
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'ten G20 Olağanüstü Komitesi'nin hazırladığı Küresel Eşitsizlik Raporu'nu teslim aldı. Raporda, artan küresel eşitsizlik sorununa çözüm önerisi olarak yeni bir uluslararası kurul oluşturulması çağrısı yapıldı.

CAPE TOWN, 5 Kasım (Xinhua) -- Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa (solda), Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da düzenlenen törende Nobel ödüllü Joseph Stiglitz'den G20 Olağanüstü Komitesi'nin Küresel Eşitsizlik Raporu'nu teslim alıyor, 4 Kasım 2025.

Güney Afrika'nın G20 dönem başkanlığında hazırlanan bir rapor, derinleşen küresel eşitsizlik krizine dikkat çekerek, ulusal ve küresel düzeyde politika yapımına rehberlik edecek yeni bir uluslararası kurul oluşturulması çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Shakirah Thebus/Xinhua)

